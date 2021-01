Need kaks aromaatse karri retsepti on hea näide, kuidas ei ole vaja tingimata alati liha, et saada maitserikas ja toitev soe toit. Nii lillkapsa-läätse kui ka röstitud baklažaaniga hautis sisaldab ohtralt kasulikke aineid (vitamiine, mineraal- ja kiudaineid) ning aitab kõhu pikalt täis hoida.