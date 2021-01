Ian Buruma: mis oleks Hitler vuntside ja Trump kummalise soenguta?

Mõned vabariiklased võisid küll nentida, et Trump pole päris, noh, tavaline poliitik. See vastab kahtlemata tõele. Trump on pigem nagu sektijuht, karismaatiline agitaator, kes lubas oma järgijatele lunastust vägivaldsetest ja dekadentlikest suurlinnadest, liberaalsest eliidist, mustadest, homodest, immigrantidest ja muust mürgisest. Paljud hääletasid Trump poolt, sest uskusid temasse pigem kui messiasse, mitte kui poliitikusse.

Nüüd on küsimus, kas sekt jääb püsima ka siis, kui juhil pole enam võimu. Kas trumpism kestab kauem ka Trumpita?