Mihhail Kõlvart on selgelt vene keelele teise riigikeele staatuse soovija. Tanel Kiik käis välja arusaamatu mõtte, et keelt õpitakse eesti keele tunnis, mitte füüsikas ega keemias. Sellega tuigerdab minister eksiradadel. Haridus on kulukas ja seal pikaajalisi riiki kahjustavaid otsuseid teha ei saa.