Aasta parimad krimiromaanid. Võidutses kogukond, mis on püha ja seadusest suurem

Sel ja ilmselt järgmistelgi kordadel tuleks aasta parimaid krimkasid esitleda pisut teisel moel. On olemas kõrgliiga ehk krimisarjade autorid, kes on parima tiitli juba võitnud ja kelle romaanid kuuluvad siinkirjutaja arvamuse järgi vääramatult aasta parimate hulka ja ummistaksid edetabeli. Mis mõistagi ei tähenda, et nad ei võiks taas tiitlit pälvida, kuid selleks peaks erakordne raamat olema veelgi erakordsem. Mõistagi on krimkafännil kohustus nende kirjanike kõiki varasemaid ja uusi teoseid lugeda.