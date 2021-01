Jälgides koalitsiooniläbirääkimisi, kus ei paista nn vene kooli koha pealt erilist läbimurret, meenus mulle Narva vastse linnapea Katri Raigi hiljutine ettepanek, et Eesti ajalugu võiks tutvustada Eesti venelastele vene keeles.

See on huvitav dilemma. Kui eestlaste ja Eesti venelaste erinev arusaam ajaloost tuleneb muu hulgas koolide erinevast ajalooõpetusest, siis kas tõesti on selle peamine põhjus keel?