KULTUURIBIIT | Kuraator Kristi Paatsi playlist

Vaiko Eplik- „Soorebased“ Sageli tulevad linnalähedatelt aladelt loomad linna kergema äraelamise ja toidu järele. Noh, nagu inimesedki. See laul on minuga olnud sellest ajast kui Eplik sellega välja tuli ja sellega on Kalamaja muuseumi naiskonda korduvalt Vikerraadio soovisaatest tervitatud Soo 20 daamide poolt. Kogukonnamuuseumi loomise väga tore näide!

Chalice – „Harald ja Matilda“ Harald ja Matilda on kaks mu lemmikkassi, ikka ja alati. Kahjuks küll on linnas kõige suurem kiskja just kass, seega mu suurimad lemmikud on toakassid - rohkem linde jääb alles, hiiri ja rotte ka muidugi.

Muusikavaliku leiab siit. Mört- „Puugid on värdjad“ Eesti punkbändi Mört „Puugid on värdjad“ albumilt „Teise päeva mõõk“. Mört on üldse hea, soovitan puukidega või ilma, minu muusikavoos sügisesest Tallinn Music Weekist alates! Soovitan minna kontserdile, elamus 110%!

Üllar Jörberg- „Suur ahv“ See on minu armsa sõbranna Maarja Merivoo soovitus, ma vist ei olnud seda lugu kunagi varem kuulnud! Huvitav küll, miks? Aga hoiatan, see hakkab kummitama ja kuidas veel! Muideks - linnalooma näitusel saavad kõik ise puuri ronida ja tunda ennast ühe suure ahvina!

Maarja Nuut-„Haned on kadunud“ See laul saadab mind kirjutades, näituse tekste või mõnd artiklit. Aitab keskenduda ja sihile jõuda. Kuna olen väga suure osa oma ajalooõpingutest veetnud Tartus Kirjandusmuuseumis, siis seda enam on Maarja Nuut mu lemmikute seas. Nii nagu ka Trad. Attack ja kõik teised, kes oma tekste ammutavad arhiivisügavustest.

Elis Regina & Tom Jobim - "Aguas de Março" Brasiilia mu arm. Olen sealset loodust ja elu käinud endasse ahmimas kolm korda ja see laul on just totaalselt Brasiilia, mis viimane kord viis mind sinna ka tagasi. Panen silmad kinni ja olen vihmametsas, eriti kuulan seda talvel, külmal ajal, unistus kuumast Riost!

deLULU – „Animals“

Päris oma eesti noor ja põnev muusika! Ole, kes sa oled, kasvõi libahunt… Mind võluvad muumiad, näkid, kratid, greifid, ükssarvikud, basiliskid ning muud üleloomulikud loomad ja muidugi mu lemmik on merepiiskop (Bishop-fish). Kes see on, uurib igaüks ise!

Ane Brun - „Springa”

Uus lemmik põhjamaadest, täpsemalt Norrast. Ane Brun paelub mind heli kõrval ka oma päritolult, ta on nimelt saam. Lootus ja ilus tulevik, rahu, suvine heinategu, Mooni soe piim, lihtsalt mõnus kulgemise lugu. Kogu Astrid Lindgreni ilusad maailmad said siin loos kokku, antud lugu on filmi „Astrid Lindgreni rääkimata lugu” (2018) tunnusmeloodia.

Ylvis – „The Fox“ (What Does The Fox Say?)

Mul neid rebase laule oli nimekirjas kohe mitu. Näiteks see 2013. aastast pärit ja siiani väga popp lugu Norra komöödiaduolt Ylvis, mõnus tantsukas ja natuke sürr, ehk siis mulle meeldib! Linnalooma näitusel õnneks näeb ikka muid loomi ka - vaala, siga häbipostis, poolikut lehma, kilki ja täid, ükssarvikut jne. Tundub täiega sõge kooslus, aga tasub vaadata!