Viljandis pelgupaiga leidnud Justin Petrone: kirjutamine on aidanud mul eluga edasi liikuda

Kohtume Justin Petronega koduses Rohelise Maja kohvikus, et muljetada armastusest, Viljandist ja kirjaniku viimasest raamatust „Minu Viljandi. Tagasi alguses”.

„Minu Viljandis” ristub Petrone tee mitme värvika südamedaamiga, kes annavad lahutatud mehe melanhoolsele Viljandi elule omajagu vürtsi. Raamatuga võtab Petrone lugeja justkui enda abielujärgsele teekonnale kaasa. Kuid see on ka Viljandi parimate kohvikute, kohvikultuuri, kohanemise ja mõistmise teejuht.

Paljud seostavad Viljandit eelkõige pärimusmuusika festivali ja Rohelise Maja kohvikuga. Milline on „teie Viljandi”?

Viljandi on nagu paar vanu pükse. Hästi mugav on. Saan hommikul kodust väljuda ja kohvi osta, ilma et peaksin mõtlema, milline ma välja näen. Viljandi on nagu suur perekond. Oleme kõik sugulased ja lähedased sõbrad, ma ei pea kartma, mida nad minust arvavad. Kindlasti on mõned paigad mind veel tugevalt mõjutanud, aga sellist kodulinnatunnet, nagu mul on Viljandis, pole isegi mitte seal, kus üles kasvasin. New York ei ole selline linn, kus saad ringi kõndida ja tunda, et see kuulub sulle.