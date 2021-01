Milleks meile vene keel?

Riiklikul tasandil on tähelepanu keskmes venekeelsete koolide eestikeelne õpe, aga ei maksa unustada ka teist poolt: eestlaste vene keele õpet. Ehkki vene keele õppe tulemustega kokku puutudes tekib aeg-ajalt küsimus, kas idanaabri keelt üldse peakski õpetama, kui tolku sellest nagunii ei ole. Juba aastaid on nii, et pärast mitu aastat põhikoolis-gümnaasiumis vene keele õppimist on keeleoskuse tase tihtilugu selline, et hädapärast osatakse Peterburi kohvikusse sattudes saiakest tellida. Miks? Kuidas meie lapsed saaksid parema keeleoskuse? Mida selleks tegema peaks?