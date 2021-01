Kübarakunstnik Liis Kalda mänguline looming

Tänavu jaanuaris toimunud EKA Design Showcase 2021 raames valiti programmi läbinud 11 tudengi seast välja üks eksporditoetuse võitja – moekunstnik Liis Kalda. Tema loomingu, arhitektuuriornamentidest inspireeritud kübarad muudab eriliseks disaineri oskus leida uue materjali kõrvale ka nn teise ringi peakatteid.

Millised märksõnad sinu loomingut iseloomustavad?

Mänguline, müstiline, romantiline.

Milliseid oskusi üks kübarakunstnik vajab?

Proportsioonitaju ja oskust viia tasapinnalised joonised kolmemõõtmeliseks. Materjalide tundmine ja käeline osavus. Minu puhul on see ilmselt segu rätsepa ja iseõppijast skulptori töövõtetest. Kuna see on üsna füüsiline ala, siis vildi vormimiseks peab kätes olema nii omajagu jõudu kui ka tundlikkust.