Helmen Kütt: loodav valitsus lõpetagu hoolekande status quo

Kaks aastat tagasi olid erakondade valimisprogrammid paigas ja valimiskampaania liikus oma haripunkti suunas. Kõik erakonnad jagasid riigikogu valimiste eel lahkelt lubadusi ka hoolekande vallas. Paraku ei jõudnud neist peaaegu midagi 2019. aasta kevadel sündinud valitsuse koalitsioonileppesse, rääkimata sellest, et võimulolijad oleks hädavajalikke asju ära teinud.

Oleme praegu olukorras, kus Jüri Ratase teise valitsuse osapooltel tuleb „pillid kotti panna“ ning Keskerakond ja Reformierakond räägivad läbi uue koalitsioonileppe eri peatükkide ja punktide üle. Õhus on taas lootust. On ootus, et lõpuks ometi tegeletakse ka valitsuse tasandil tõsiselt sellega, et valdavalt eakatele abivajajatele ja omastehooldajatele oleks tagatud inimväärsem elu.