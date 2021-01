Eile küsis üks ajakirjanik pressikonverentsil Kaja Kallaselt Tartu volikogu otsuse kohta. Kallas vastas, et see on Tartu Linnavolikogu enda asi. Kas ta vastab nii ka siis kui sellised juhtumid leiavad aset Tallinnas, Narvas või mõnes teises Eesti omavalitsuses?