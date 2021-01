Maffiatoimik: millega tegelevad Eesti maffiagrupeeringud praegu?

Maffiatoimiku podcasti seekordne külaline on prokurör Vahur Verte, kes tegeleb kuritegelike ühenduste uurimisega. Hinnanguliselt on Eestis praegu ligi 20 grupeeringut, mida võib pidada kuritegelikuks. Kuid kuidas need ühendused töötavad? Kes jagab käske? Kuidas valitakse ühiskassale liider? Millega üldse tegelevad kurjategijad 2021. aastal?