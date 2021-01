Need laamendavad grupid, keda nägite Kapitooliumil, ei olnud kõige ohtlikumad. Kõige kardetavamad on militaarsed äärmusrühmitused, kes on väga taktikalised ja kõrgel tasemel väljaõppega. Sellised kongressihoone ründamisest osa ei võtnud.

Valge Maja on olnud alati kaitstud, selle eest hoolitsevad merevägi ja salateenistused. Kuid Kapitooliumil sai selgeks meie turvaauk. Tänaseks on Ameerika Ühendriikide pealinna mobiliseeritud rohkem rahuvalvajaid kui on Afganistanis ja Iraagis.

Ma ise kardan uue märuli pärast teistes osariikides. Seal langevad rünnakute alla osariigikohtud.