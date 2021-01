Lauri Laats: perearstide juurde saamine peab saama mustvalgel kirja koalitsiooonileppe tegevuskavasse

Uued tuuled poliitikas annavad võimaluse tuua riigi prioriteetide hulka need põletavad küsimused, mis ehk siiani koroonakriisi ja muude teemade varju on jäänud. Järgmisel nädalal ametisse astuva valitsuse tegevuskavasse tuleb kindlasti kõrgele kohale kirjutada perearstide süsteemi probleemidele lahenduste otsimine.

Mustamäe elanikud teavad hästi – ning tõenäoliselt paljud on ka oma nahal tunda saanud – et probleemid perearstiteenuse kättesaadavusega on Mustamäel vindunud juba 2019. aasta sügisest. Lühidalt kokku võttes vahetasid mitmed linnaosa elanikke teenindanud perearstid oma tegevuskoha Lasnamäe vastu.

Patsientide jaoks tähendab see aga ebamugavat ja aeganõudvat teekonda, mida eriti koroonakriisi tingimustes peljatakse ette võtta. Perearsti vahetamine pole samuti lihtne, sest teiste arstide nimistud on üldjuhul juba täitunud. Et olukorras mingitki muutust esile kutsuda, viisin probleemi nii sotsiaalministri, riigikogu sotsiaalkomisjoni kui ka terviseametini.

Asja tõsidust mõistsid kõik osapooled, kuid kõige tõsisemaks kujunes terviseameti korraldatud perearstikonkursi tulemus: kandideeris täpselt 0 huvilist. Uus konkurss on nüüd välja kuulutatud, kuid puudub igasugune garantii, et tähtajaks – 15. veebruariks – laekub ka sooviavaldusi. Mida siis ette võtta, et olukorda lahendada?