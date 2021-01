KOLUMN | Margit Adorf: lõpetage jama! Miks on lasteaiad ja algkoolid lahti, aga eelkoolid mitte?

Mul on kodus eelkooliealine laps, kes peaks minema sügisel päris kooli. Praegu on ta kirjas eelkoolis, sest lasteaias ta ei käi, aga alusharidust on ju ikka vaja. Paraku istub ta nüüd juba teist kuud kodus, sest eelkool on meie riigis pandud huviharidusega samasse patta ja meiekandis on huviharidus praegu piirangute tõttu kinni. Samal ajal on lasteaiad avatud ja algklasside õpilased käivad koolis.

Miks eelkoolide tegevus ei ole võrdsustatud lasteaedade või algharidusega? Miks sellele võib tuima näoga piirangutekriipsu peale tõmmata? See on ju karjuv ülekohus, palju hullem kui mingi suletud kohvik või ärajäetud teatrietendus.

Ükski rahaline toetus ei kompenseeri seda mentaalset tühimikku, mille võib tekitada aastane paus huvihariduses.