Meedial on kombeks tituleerida Aleksei Navalnõid kui „Venemaa opositsiooni liidrit". Tunnistan ausalt, et minul on keeruline selle määratlusega nõustuda, seda vähemalt kahel põhjusel. Näha teda kui uut Venemaa liidrit on samamoodi keeruline, kuid kõigest järgemööda.

Nõrkused