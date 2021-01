Arvamus

Indrek Saar uuest valitsusest: on ka küsitavaid valikuid, aga eks lähipäevil kuuleme, millega neid põhjendatakse

Positiivne on näha, et Kaja Kallas on toonud Reformierakonna delegatsiooni kooseisus valitsusse senisest enam naisi. Kui kiirelt rehkendada, siis saab ilmselt uude valitsusse kuuluma seitse naist ja kaheksa meest.