Venemaa võimud reageerisid Navalnõi üleskutsele aastaid nägemata julmusega

Vene opositsiooniliidri Aleksei Navalnõi üleskutse peale laupäeval tänavale tulnud inimesed said Novaja Gazeta teatel karmi kohtlemise osaliseks. Matrosskaja Tišina eeluurimisvangla ees, kus Navalnõi veedab 30-päevast aresti, algasid tolle päeva kõige karmimad kinnipidamised. Julgeolekujõud ründasid kõiki sinna saabunuid. „Lumel lebaval tüdrukul hüppas politseinik, kuni tüdruk karjus, et on rase. Poisid, kes talle appi sööstsid, löödi kohe pikali – neid peksti saabaste ja nuiadega, taoti vastu pead,” kirjeldas venekeelse Delfi korrespondent Jekaterina Karaseva.