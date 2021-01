Eesti 200 juhatuse liige: sellest valitsusest saab kaks aastat tiksuv ja peenelt häälestav seltskond

Naisena on mul hea meel, et pool tulevasest valitsusest on naised, selle positiivse muutuse toob meile Reformierakond oma paljude ministrikandidaatidega. Naiste elukogemus ja otsuste tegemise taustsüsteem on teistsugused kui meestel. Ja ma tahan seda lõpuks ometi ka Eestis kogeda.

Samuti on kergendus, et pärast eelmise valitsuse lühikesest pingist tekkinud skandaale ja kiireid ministrite vahetusi, on seekord suuremalt jaolt tegemist riigivalitsemise professionaalidega ja liidritega. Usaldusväärsete ja professionaalsete inimeste nimed valitsuses on värskendav tuuleõhk.