Kallas kontrollib ministreid valitsusest, Ratas-Reps riigikogust

„Minu jaoks oli kokkupanemise mõte tasakaalu leidmine. Tasakaal nii meeste-naiste vahel kui ka kogemuse ja uudsuse vahel," ütles Reformierakonna ministrikandidaatide valiku kohta erakonna juht ja Eesti järgmine peaminister Kaja Kallas.

Reformierakonna ministrikandidaatidel oli ka kolmas kriteerium, mida Kallas ei sõnastanud: kontroll. Oravate seas räägitakse, et kogenud poliitveteranid on tihti liiga isepäised ja võivad iseennast esile tõstes Kallase seisukohti kahtluse alla seada. Kõik Reformierakonna pakutud ministrid on Kallase lähiringist ja piisavalt koostööaltid, et peaministri sõna jõud neist üle käiks.