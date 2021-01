PÄEVA TEEMA | Annika Arras: koalitsioonilepe sai läbi aegade üks kiiremaid, kuid otsuste mõju on pikaajaline

Uus valitsus astub ametisse keerulisel ajal ja kirjusse taustsüsteemi - koroonakriis, kliimakriis, valitsuskriis, empaatiakriis ... Kõlab nagu häireolukord, kus toimub paaniline lahenduste otsimine. Seejuures ei tohi aga unustada, et hetkel käimasolevad protsessid muudavad meie ja järeltulevate põlvkondade elu põhimõtteliselt ja pikaks ajaks. Seetõttu ei tööta kiirlahendused, Eesti on riigina sellest vanusest ammu välja kasvanud, kus kriimustatud põlve plaasterdamine valu ära võtab.

Koalitsioonileping on värske, pikemad analüüsid alles tulevad, aga arvestades, et see on läbi aegade üks kiiremini kokku pandud lepe ja uuel valitsusel on selle elluviimist võimalus teostada vaid kaks aastat. Kuniks tuleb uus vahehindamine (RK valimised 2023), ei tohiks seda lepet vaadata kui "mida me nüüd ja kohe peo peale saame", vaid millised põhimõttelised sihid seatakse suurte muutustega kohanemiseks.