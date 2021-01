Kui lugeda YLE uudiste Facebooki lehe kommentaariumi, siis soomlaste hoiak eestlaste suhtes pole kiita. Rangeid piiranguid puudutavad uudised panid soomlased piltlikult öeldes virtuaalselt aplodeerima ja kiitma Soome valitsuse julget ning vastutustundlikku otsust. Paljud kommentaariumis siunasid mujalt Soomes tööl käivaid, et just nemad selle viiruse maale toovad. Soomlased on arvamusel, et piirid oleks pidanud juba ammu kinni panema.