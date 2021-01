JUHTKIRI | Tulgu päikesetõus, mitte rosolje

Maailma meedia pööras sellele positiivset tähelepanu juba eile. Sooline võrdsus pole mingi võluvits, kuid näitab siiski ühiskonna uude arenguetappi jõudmist. Sageli tulebki purustada klaaslagi, et see, mis eile tundus kummaline, oleks homme juba loomulik.

Ent pole näha, et liiga palju üritatakski. Kriisist väljumist võiks ju kasutada otsustavaks pöördeks. Ja viiteid sellele võibki leida. Näiteks „Teeme digiteenused etteaimatavaks ja sündmuspõhiseks” on eufemism e-riigile, mis pakub ise lahendusi, on mugav ja funktsionaalne. „Väljume põlevkivielektri tootmisest hiljemalt 2035. aastaks” annab selge suunise, et sinna sektorisse ei tohi enam raha suunata.