Paul Keres: isegi tundlikes asjades ei tule alati tingimata uskuda ohvrit

Kui ma tuleksin ja kaebaksin, et mind on seksuaalselt ahistatud, kas võtaksite mind jutule?

Muidugi.

Kuidas siis asi edasi läheks? Kas mul peaks endal olema tõendid? Tavaliselt on sellisel juhul ju sõna sõna vastu.

Ei pruugi. Ent kui tegu on ühe eraldiseisva juhtumiga, mis leidis aset paigas, kus kedagi teist juures ei olnud, siis on tõesti sõna sõna vastu ja seda tõendada võib olla keeruline. Kui aga tegemist on pikaajalise ahistamisega, siis peab leiduma toetavaid tõendeid. Näiteks on kolleegid või sõbrad märganud muutust teie käitumises. Kui aegsasti teada anda, võib olla võimalik leida videosalvestusi. Väga paljudes tööruumides on üleval videokaamerad, meil ka. Kui meil juhtuks koridoris selline asi, nagu Aivar Mäe väidetavalt tegi, siis oleks selle kohta olemas videotõendid.

Olete viidanud, et kui seksuaalse ahistamise süüdistus esitatakse, siis avalikus ruumis see juba tähendabki süüd. Pigem kipub see nii olema ju kõigi süüdistuste puhul, milleks seksuaalse ahistamise kaasusi eraldi esile tõsta?

Kui kellelegi on liiga tehtud, siis kiputakse talle kaasa tundma ja tema juttu uskuma. Kui näiteks tulla kellegi kohta välja selliste süüdistustega, nagu on esitatud Aivar Mäe suhtes, siis tundub see lugu lehelugejatele usutav, sest teist poolt nad kuulnud ei ole.

Aivar Mäele on sõna pakkunud kõik väljaanded, ta pole sõna võtnud.

Ta ei ole tahtnud seda teha, jah. Ta on mulle mitu korda öelnud, et ta sel teemal ajakirjandusega suhelda ei soovi.