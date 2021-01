Urmas Reinsalu: meie julgeolekutagatis on NATO, Eesti kaasatus USA välispoliitilisse agendasse on võtmeküsimus

Armsad Eesti diplomaadid üle terve ilma, tänan teid selle kahe aasta eest.

Lahkudes ametist ja tagasi vaadates tean, et Eesti diplomaatia on maailmaklassi tasemel ja te suudate Eesti huvides täita kõik eesmärgid, millest unistate.

Valgesse Majja tulles oli minu selge veendumus, et Eesti välispoliitika peab olema aktiivne ja meil peab olema suuremate liitlastega kõnelemiseks rohkem rahvusvahelisi teemasid kui vahetult meie riigiga seondub. See oli põhisõnum, mida püüdsin edendada.

Täna võin tagasivaates öelda, et välisministeeriumil on saavutatud kõigi aegade suurim tegevuskulude tõus. Küsisin välispoliitika ja välisteenistuse arendamiseks raha põhimõttel, et endal ka oli piinlik, aga seda oli vältimatult vaja.