Soomel on meid vaja, sest Eesti medtöötajatel on on kogemus ja oleme töökad. Kuid palgaerinevus ei ole suur - Eestis makstakse juba peaaegu sama tasu, mis siin. Ometi meie töökoormus kasvab, peredest oleme ära lõigatud ja kohalikud alavääristavad meid - psüühika ei pea sellisele survele vastu.