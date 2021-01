Ehitusmahud Eestis on koroonapandeemia mõjudest tingituna juba mitmendat kvartalit järjest languses. Vaatamata kehtivatele piirangutele tööjõu sissetoomiseks kolmandatest riikidest on karta, et kõik Soomes töötanud Eesti ehitajad täna enam kodus rakendust ei leia.