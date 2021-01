Peale Kersti Kaljulaiu presidendiks saamist on Siim Kallas ajalehes öelnud kuldsed sõnad: „Sisuliselt see presidendi ametisse määramine polnud mingi valimine. See oli Eesti demokraatia jaoks tõeline häbiplekk. 81 inimest hääletas, aga valiku tegi tegelikult ju 4-5 inimest. Sõnum tänasesse päeva on: hoidke valimistest eemale, sest suurt poliitilist karjääri saab teha ka ilma valimistel osalemata. Nii on.“

Kaja peaks olema hea laps ja oma isa sõna kuulama.