Aleksei Navalnõist on kahtlemata saanud Venemaa poliitik number kaks. Ja eriti huvitavamaks teeb olukorda see, et rohkem poliitikuid Venemaal polegi.Venemaal saab lähiajal võtmeküsimuseks see, kas rahvas ise suudab end diktatuuri eest kaitsta või istub kodus ja võimaldab režiimil oma jõud ümber grupeerida. Meie saame siin Euroopa Liidus aidata demokraatlike protsesse Venemaal ainult ühel viisil.