Tallinna Ülikooli antropoloog: Ida-Virumaa nakkav kultuur? Kultuurilise ’teise’ süüdistamise asemel otsigem põhjust majanduslikust ebavõrdsusest

Hiljuti on mitmelt poolt kõlama jäänud väited, et venelaste hulgas nakkab koroona paremini, kuna tegemist on teise inforuumi või isegi kultuurilise eripäraga. Selmet otsida põhjuseid kultuurilises spetsiifikas või otseselt vaenavates stereotüüpides – eestivenelased on Putini poolt ajupestud ja mittelojaalsed kodanikud jmt – tuleks vaadata laiemat pilti, sotsiaalmajanduslikku ja ajaloolist konteksti. Ida-Viru eksotiseerimine ja ’kultuurilise teisena’ esitlemine taastoodab stereotüüpe ja üritab anda keerulistele küsimustele liiga lihtsaid vastuseid.