Tantsusammul hirmuvalitsuseni. Joel Juhti kultusliku tantsukooli rääkimata lood

Kartes mõjuka tantsutreeneriga konflikti minna, julgevad oma lugu jagada vaid vähesed ja anonüümselt. Kuid nad soovivad, et neid kuuldaks. LP suhtles mitmekümne inimesega, katsed tantsukooli praeguste õpilaste ja treeneritega rääkida põrkasid ringkaitsele: minul on kõik hästi. Oma loo rääkisid kümme endist JJ-Streeti tantsijat ja nende lähedased, kes heitsid pilgu viimase üheksa aasta jooksul tantsukoolis toimunule. Paljud neist treenisid koolis eri ajal, kuid nende kogemused on sarnased. Kõigi oma lugu jaganute nimed tekstis on muudetud.

JJ-Street on Eesti esimene ja suurim tänavatantsukool, milles üle riigi õpib umbes 1500 õpilast. Tantsukool on eri võistlustelt toonud koju kõrgeid kohti. JJ-Streeti asutaja Joel Juht on viimased 17 aastaga teeninud hinnatud tantsukoolijuhi maine ning kulda, hõbedat ja pronksi. Ent preemiate hinnaks on paljude arvates olnud õpilaste rahaline survestamine, kultuslik õhkkond ja solvangud.

Need on vaid üksikud näited möödunud aasta lõpus avaldatud säutsudest, millest alanud arutelu pani populaarse tantsukooli JJ-Street seninägemata valgusse. Enda kogemusi jagas Twitteris üle 40 inimese. Praeguseks on palju neist kirjutistest kustutatud – hirmust.

LP-ga rääkinud endised õpilased rõhutavad, et olid tantsukooliajal alaealised, kes sõltusid oma vanemate rahakotist. Kuid koolis valitses meeleolu, et kui sa vajalikku 300 eurot välja ei käi, oled lurjus, kes ei soovi enda arengusse panustada. Summad summadeks, probleem oli eelkõige tantsukooli suhtumises. Laagrid, mis toimusid ka Juhti isiklikul kinnistul, maksid toona väidetavasti vähemalt 300 eurot ja lõviosa noori magas telkides. Lisakulutuste tegemiseks innustati neid raha nii vanematelt nuruma kui ka ise kooli kõrvalt teenima. „Vahet pole, kuidas sa summa kokku kraabid, peamine, et oleks olemas ja sina laagrisse tulemas. Mind suunati isegi taarat korjama,” lausus samuti koolis pettunud Elisabet.

Sama survet tunnetas ka 2015. aastal koolis tantsima hakanud Liisi. „Teised arenevad laagris „suurepärasteks tantsijateks”. Paari päevaga. Sina oled aga trupi must lammas, kuna ei viitsi võrdse liikmena enda tiimi panustada. Tihti sisendati lauseid nagu „su perel on tegelikult piisavalt raha”, „osta vähem suhkrusaia”, „kõik on tegelikult sinu enda tahtmises kinni”,” meenutas ta suhtumist, mis viis koolist lahkumiseni kõigest aasta pärast sinna astumist.

Endised õpilased kirjeldavad, kuidas pärast seda, kui nad avaldasid soovi lahkuda, alustasid treenerid kiiresti survestusprogrammi, kuhu kaasati ka teised õpilased. Manipuleerimine jätkus ka pärast lahkumist. „Olin tegelikult tubli õpilane ja mul oli potentsiaali areneda. Kuidas ma siis ütlen, et ma ei taha enam trennis käia? Kurtsin emale, et ei julge treeneriga rääkida, sest teadsin, mida oodata. Ema esitas ise tantsukoolile lepingu lõpetamise avalduse ja mina andsin trennikaaslastele märku, et ma enam ei tule. Kuu aega oli vaikus, kuni ühel päeval võttis minuga ühendust treener. Ta kirjutas, nagu poleks olnud teadlik, et ma tantsukoolist lahkusin, kuigi oli mu emale vastanud, et on kirja kätte saanud. Sõnumi sisu oli äärmiselt manitsev ja minu suhtes hinnanguline,” meenutas Kaisa. Olukorra lahendas lõpuks Kaisa ema sekkumine, kes suhtluse selleks ajaks juba endise treeneriga üle võttis (vt kuvatõmmised).

Rahast tõusnud tülidele viitas ka LP-ga oma kogemust jaganud lapsevanem, kelle hinnangul on tantsukoolist ebainimlik panna laste õlule selline koorem. „Kujunes sektilik suhtumine, kui ütlesin, et meie perel pole võimalik kõigi kolme lapse eest 300-eurost laagrit tasuda. Laps soovib ilmselgelt tantsuklubile lojaalne olla, kuid Juhti selline sildistav manipulatsioon on äärmiselt ebaõiglane. Järeldus, et lapsed ei taha piisavalt enda arengu nimel pingutada, tekitas pahameelt nii treeningutel kui ka perekonnas. Minu lapsed tahtsid lihtsalt tantsutrennis käia,” kirjeldas ta olukorda.

„Joel Juht on eelkõige raha peal väljas, sest lapsed on väga kergesti mõjutatavad. Tol ajal olin ma liiga noor, et sellest aru saada. Lõpuks olin ma tülis nii vanemate kui ka treeneritega,” andis koolis valitsenud suhtumisele karmi hinnangu Helen, kes tantsib nüüd uues klubis.

Koolis oodatakse õpilastest 100% pühendumist. Suur osa sealseid noori käib peale tantsutrenni ka koolis või ülikoolis. Väidetavasti on olnud ka juhtumeid, kus treenereid ja õpilasi on pandud ultimaatumi ette ühest loobuda, sest trenn nõuab täit pühendumist.

Kaisa sõnul tuli kuuldu ka üles kirjutada. „Treener käskis meil JJ-Streeti märkmiku osta. Iga kord, kui Joel saali astus, pidid päevikud väljas olema ning kõik tarkuseterad oli vaja üles kirjutada. Tagantjärele mõeldes on see natuke veider,” kirjeldas ta.

Liisi sõnul oli koolijuhti ülistav moraali lugemine suisa tantsutunni osa. „Jõudsime soojenduse ära teha ja kui põneva tantsuosani jõudsime, tuli Joel jälle moraali lugema. Paarist motivatsioonilausest kujunes tihti 40-minutiline loeng. Kogu aeg sama monoloog, kuidas ta on ainuüksi Eesti tantsumaastikku vedanud. Kuidas tema õppis ja arendas ilma treeneriteta erinevaid tantsustiile. Kuidas meile on loodud nii hea ja kerge keskkond tantsu õppimiseks. Kuidas me peaksime olema tänulikud selle eest, mis meil on. Pettumus muutus iga korraga suuremaks, kui olin tossud ja põlvekaitsmed kasutult kaasa tassinud, et lihtsalt kuulata teda rääkimas,” seletas Liisi.

Suur osa treenereid on tantsukooli endised õpilased. Harva palgatakse kedagi väljastpoolt. See on LP-ga vestelnud endiste õpilaste sõnul viinud selleni, et treenerite jutt arengust, panusest ja Juhti ülistamisest mõjub ühetaolise päheõpitud tekstina. „Treenerid on repressioonidega üles kasvanud ja võtnud Joeli käitumismallid omaks. Nad on ajupestud. Mul on jäänud selline mulje, et Joel on treeneritel palunud õpilasi survestada, sest nad kõik räägivad sama juttu,” sõnas Kristiina, kes alustas koolis treenimist 2017. aastal. Probleeme hakkas ta tajuma kahe aasta möödudes ja see viis ka koolist lahkumiseni 2020. aasta alguses.

Nii treenereid kui ka õpilasi mõjutatakse kirjelduste järgi ülevalt. Juhti põhimõte – õpetada nii, et toimuks pidev areng – on hea. Survet avaldatakse aga intensiivselt ja pidevalt. Treenerid on sunnitud müügitööd tegema, kuigi õpilasi saanuks motiveerida ka positiivse tagasiside kaudu. Säärane isetegevus viis aga ähvarduste ja ka tagajärgedeni, mistõttu hakati Joeli meetoditel õpilasi survestama ja sundima näiteks laagritest osa võtma.

Peale kehakaalu kohta märkuste tegemise heidab Kristiina koolile ette ka treenerite hoolimatut suhtumist kinnisematesse inimestesse. „Trenni lõpus olid tavaliselt battle’id või cycle’id, kus õpilased pidid oma vabastiilioskuseid näitama. Survestamist oli palju. Kõik peavad ringi keskele minema. Loomulikult ei puigelnud me vastu, kuid see oli traumeeriv. Korduvalt tekkis olukord, kus trennikaaslased seisid paar sekundit ringis ja jooksid nuttes minema, teise saali otsa. Treenerid ei reageerinud, nad jätkasid ringiga, seega lohutama läks mõni kaasõpilane,” kirjeldas ta juhtumit improvisatsioonitundidest.

Kristiina meenutas, kuidas ta vajus treeningul ülepingutamise ja astma koosmõjul kokku. „Mind saadeti välja, jõin rahulikult vett ja enesetunne paranes. Pärast trenni sõnas treener, et peaksin rohkem treenima, sest olen vormist väljas ja sellepärast kukungi kokku. Viisakalt öeldes: peaksin rohkem trenni tegema, et kaalust alla võtta. Ta oli teadlik minu astmahoogudest. Ma pole kunagi ülekaaluline olnud,” selgitas Kristiina.

Oma kogemust kehakaaluga jagas LP-le ka Maria, kes võttis Juhtilt veel eratunde, kui oli juba kuus aastat koolis tantsinud. Maria kirjeldas, kuidas personaaltrennid Juhtiga panid teda väiksemat kehamassi jahtima. „Ta ütles, et ma võtaksin neli kilo alla. Otsustasin, et teen rohkem trenni ja parandan toitumist. Üks hetk hakkas ka Joeli naine mulle toitumisalaseid soovitusi ja nõuandeid jagama,” lausus Maria.

Ka Helen ja Kristiina tundsid, et Juht pidas neid ülekaaluliseks. „Ühel korral astus ta treeningusaali kaaluga. Asetas selle ukse ette ja sõnas: „Astuge kaalule ja kes järgmiseks trenniks kaht kilo alla ei võta, see tundi ei saa”,” meenutas Helen.

Pidev vaimne surve ja halvustavad kommentaarid jätsid jälje ka mõne tüdruku tervisele. „Joel on konkreetne mees. Ta ei räägi läbi lillede, et äkki proovid ühe lõuna vähem süüa, ta ütleb otse, et sa oled paks ja pead kaalust alla võtma,” kirjeldas Kaisa, kuidas algas tema teekond ekstreemse kaalulangetamiseni. Kaisa tunnistas, et kohatu kommentaar pani teda kuudeks minimaalselt sööma ja ülepingutamiseni trenni tegema.

Omaalgatuslikku enesetäiendamist mõnes teises koolis või laagris tauniti. „Te ju esinete minu nime alt, see teeb mulle häbi!” Pidevalt lõõbiti teiste tantsukoolide üle. „Samal ajal teistes tantsukoolides käia on keelatud. Kõik on suure manipulatsiooni ja surve all. Joel on valmis reeturid põhja viima,” on mõned näited kõlanud kirjeldustest.

Selgub, et treeneritel olid ka oma lemmikud, kellega tunniplaaniväliseid treeninguid harrastati. „Ma sain teada, et meie treener on andnud salaja trenne väljavalitud inimestele. Sellest ei tohtinud keegi teada. Kummaline, et me kõik maksime kuutasu, aga osale ei räägitud sellest midagi. Nad ei andnud meile võrdset võimalust,” kirjeldas Kaisa pettunult. See mõjutas ka õpilaste omavahelisi suhteid (vt kuvatõmmised).

LP-ga rääkinud endistest õpilastest enamik on nüüdseks tantsimisest loobunud. „Probleem on Joelis. Kui ta oleks normaalsem inimene, siis ma võib-olla käiksin siiani seal,” ütles Kaisa. „JJ-Streetis on nii palju inimesi, kes tahaksid lihtsalt tantsimisega tegeleda. Sealne tase on väga hea, aga kui ma lähen pärast iga treeningut koju mõttega, mida ma jälle valesti tegin ja miks ma taas halva tujuga lahkuma pean, on midagi valesti,” lisas Helen.

Juht süüdistusi omaks ei võta

„Ma ei näe vajadust oma aega ja närve kulutada pahatahtlikele inimestele. Nii nagu ühiskonnas üldiselt, on ka minu tegevusvaldkonnas inimesi, kes keskenduvad oma elu ja eesmärkide asemel teiste mustamisele. Ma ei soovi laskuda samale tasemele,” vastas endiste õpilaste kriitikale Joel Juht. „Paratamatult käib meie koolist aastate jooksul läbi ka neid noori, kes ei ole siin tehtavaga rahul ning ei varja oma pahameelt ka sotsiaalmeedias, sh ässitades üles teisi. Selliseid noori on siiski kaduvväike osa võrreldes nende noortega, kes on leidnud tänavatantsus oma ala ja kes jagavad tantsukooli väljakujunenud väärtusi,” jätkas ta.