Krista Fischer: koolide avamine on suur risk. Ühel nakatunud lapsel on päevas poolsada lähikontakti

Täna võib valitsuselt tulla otsus koroonapiiranguid kogu riigis ühtlustada, mis võib näiteks Tallinnas tähendada ka leevenemist. Samal ajal on soomlased otsustanud oma piiri sisuliselt sulgeda. Oskate seda loogikat seletada?



Üks põhjusi võib olla mure uue Briti variandi pärast. Neil on ta tekitanud see väga tugeva nakatumise kasvu ning samuti oli selge kasv ka Taanis, kus kehtestati samuti üsna karmid piirangud, näiteks saadeti koolid distantsõppele. Eestis pole seda viirustüve aga kuigi palju sekveneeritud ehk pole selgelt teada, kui palju uut varianti on, ja nakkustase on üldiselt kõrge, siis nad võivad seda karta. (Terviseameti väitel on nii Briti kui ka Lõuna-Aafrika variant Eestis kontrolli all – toim.)

Teine põhjus on kindlasti ka see, et Soomega võrreldes on meie üldine nakatumisnäitaja ikka mitu korda suurem ja seega ähvardavad üle lahe liikuvad eestimaalased rikkuda Soomes saavutatud rahulikku ja nõrka nakkusfooni.

Kui uuele tüvele statistiku pilguga otsa vaadata, siis kuivõrd see tõesti üldpilti mõjutab?



Briti teadlased näiteks toovad üheks põhjuseks, miks vaktsineerimine ikka veel mõju ei avalda, uue tüve leviku kiiruse. See pole tapvam ega tekita rohkem raskeid juhte, kuid just levib rohkem. Soomes on praegu 100 000 elaniku kohta natuke üle 60 nakatunu, meil ligi 600, siis ega nad selle probleemiga tegeleda taha.