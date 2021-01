Kuid kui korruptsiooni hukkamõist välja arvata, läheb lugu edasi EKREle omaselt paljuski jama ajades. Samas ei tasuks Helmel endalgi korruptsiooni teemal suud nii aplalt täis võtta, kui oma pereliikme nõunik korruptsiooniasjasse segatuna vahi all on.

Moonika Helme väide valitsuse plaanist kõikvõimalikud kooseluvormid traditsioonilise abieluga võrdsustada ei vasta tõele. Mõlemad koalitsioonipooled on oma konservatiivsetele valijatele seda juba korduvalt ületoonitanud ja see on ka mustvalgel kirjas nende ühisleppes.