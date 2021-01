Kas leidub mõni julge poliitik, kes ütleb, et haiglate nõukogude liikmete vaksineerimine ei ole mingi eriline privileeg. See võiks olla normaalsus ja mõistlik oleks, et kõik vabariigi valitsuse liikmed, riigikogu liikmed ja vabariigi president oleks juba tänaseks vaksineeritud. Kui täna veel ei ole, siis ülehomseks juba võiks.