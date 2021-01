Teolt tabatud: kõrge Vene diplomaat sai salaja juba teise COVID-i vaktsiini. Haigla alustas siseuurimist

Ajal, mil ravimitootjad järjepanu vähendavad Eestisse saadetavate COVIDi vaktsiinide hulka ning tõstavad hindu, sai üks kõrge Vene diplomaat eile juba kordussüsti. Eesti Päevaleht tabas ta otse teolt.

See lugu on pikantne mitmeski mõttes. Ühest küljest on Kremlile alluv Vene meedia alustanud lääne vaktsiinide vastu infosõda. Näiteks Pfizeri vaktsiini, mille kordussüsti sai ka selle loo peategelaseks olev diplomaat, nimetatakse „surma süstiks”. Eksperdid hindavad, et osalt just sellise propaganda tõttu on Ida-Virumaal vaktsineerida soovivate inimeste osa Eesti madalaim.

Teisalt on Ida-Viru juba kuid olnud koroonaviiruse absoluutne kese Eestis. Ka praegu on seal nakatumisnäit napilt alla 900, samas kui Eesti keskmine on 525. Kirsiks tordil on see, et meie loo kangelase diplomaatiline lähetus Eestisse lõpeb juba sel nädalal ning esmaspäeval naaseb ta kodusesse Moskvasse - vaktsineerituna althõlma ning Eesti riigi kulul.

Just sellises taustaolustikus sõitis oma diplomaatilise numbrimärgiga Audi A6-ga eile kell 12.38 Ida-Viru Keskhaigla ette Venemaa peakonsul Narvas Juri Gribkov. Ta võttis pagasnikust Tax Free sildiga kilekoti, milles kõlksusid üksteise vastu pudelid, ning sammus muretult läbi haigla erakorralise meditsiini sissepääsu.

Eesti Päevaleht läks talle järele.