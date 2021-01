Viimastel päevadel on palju juttu olnud eesti- ja venekeelsest õppest haridusasutustes. Seda just koalitsioonilepingus sisalduva kohta. Erineva retoorikaga esinevad need poliitikud, kes ise läbirääkimistel ei olnud.

Kuna tõlgendusi on erinevaid, pean vajalikuks olukorda selgitada. Olin läbirääkimiste laua taga ning tean, millest räägiti ja milles kokku lepiti.