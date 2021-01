KULTUURIBIIT | Etenduskunstnike Jette Loona Hermanise ja Johhan Rosenbergi playlist

Johhan Rosenberg on Muusika külast pärit etendaja ja koreograaf. Lõpetanud Amsterdamis Kunstikooli (SNDO) koreograafia eriala, tantsu- ja muusikaõpingute taustaga. Jette Loona Hermanis on Eesti ja Läti verd etenduskunstnik, esineja ning koreograaf, õppinud teatrit, tantsu ja muusikat ning lõpetanud Amsterdami Kunstikoolis SNDO koreograafia eriala.

Lavastuse ja etenduskunstnike kohta saab pikemalt lugeda siit.

Marju Kuut "Kiiktoolis"

Vana-hea Eesti kuld.. MARJU - parimate sõnade ja gruuvi tiitel for sure.. ps muusikavideo koreograafia on lemmmar.

Joan Baez "Diamonds and Rust"

ILUS ning haavatav Joan, teemandid ja rooste. Pubeka lemmar nostalgia..

Ectopia "Sauna"

sauna-hala laul. Skiso hääl ning rotikuningad tõusevad… kuula, kui oled ummikus ja higine.

Michelle Gurevich "Left You At the Farm"

Lihtsalt üks õnnetu armastuslaul… Michelle Gurevich vaieldamatult avab oma häälega kõikide südamesopid.