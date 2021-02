Kriisiaeg moemajades jätkub. Presidendi vastuvõtt oleks tavapärasel ajal andnud aastakäibesse suure panuse

Kui koroonapandeemia Eestisse jõudis, tõmbas see kõigil moemajadel korraks hinge kinni. Nüüd on moemajad juba leppinud sellega, et miski pole pärast kriisi nii nagu enne. Siiski on kohati keeruline aduda, et ära jääb 24. veebruari presidendi vastuvõtt, mis annaks tavapärasel ajal nende aastakäibesse suure panuse.

„See lootus kadus siis, kui tuli koroona teine laine koos uute piirangutega,” märgib moelooja Tiina Tammeorg. „Arutasime püsiklientidega, mida teha järgmisel korral, kui vastuvõtt taas toimub, aga pikalt kleite ette ei tee. Naise keha võib olla muutlik, niisamuti kui tema tuju kleidivalikul.” Pidulikke kleite valmib kriisiaastal Mammu Couture’i stuudios 60% vähem kui varasematel aastatel, kuid tootevaliku suurendamisega on saadud siiski sissetulekuid tasakaalustada.