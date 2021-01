PÄEVA TEEMA | Simmo Saar: noorpoliitikud ametnike pantvangis, sotsiaalministeeriumi näitel

Eestil täitub selle aasta augustil iseseisvuse taastamisest 30 aastat. Tahame mõelda ja loota, et selle ajaga on meie riik saanud lahti noore riigi lastehaigustest, nagu üheksakümnendatel võrdlemisi levinud korrupotsioonist.

Kuid tegelikkuses on lastehaigused asendunud krooniliste hädadega ning lihtne „raha-mulle-teenus-sulle“ stiilis korruptsioon kõrgete bürokraatide hämara vassimise ja tooli külge klammerdumisega.

On avalik saladus, et Eestis on nii mõneski ametkonnas tegelik võim mitte rahva ega neid esindavate poliitikute, vaid elupõliste ametnike käes. Tegemist on seltskonnaga, kes suudab põlglikul ilmel üle elada mistahes valitsuse, sest ministrid tulevad ja lähevad, kuid kantslerid ja muud ametnikud jäävad.

Heaks näiteks on siinkohal sotsiaalministeeriumi tänane juhtkond. Marika Priske on sotsiaalministeeriumi kantsleri ametis olnud 2014. aasta suvest, asekantsler Maris Jesse on tervisevaldkonna eest vastutanud 2016. aasta augustist.