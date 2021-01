PÄEVA TEEMA | Adik Levin: kui ise vaktsiini valida ei saa, siis mina end süstida ei lase. Ootan rohelist tuld Sputnik V-le

Aga sellepärast, et suure tõenäolisusega on Euroopa Liit oma lepingutega vaktsiine tootvate ravimfirmadega astunud täielikult ämbrisse. Alles see oli, kui Pfizer-Bionthec kärpis tarneid mitmesse riiki. Nüüd on Moderna ja mis on minu jaoks väga kurb - ka AstraZeneca - tarned minimiseerunud. Olen riskirühmas ja mul on rohkem usku AstraZeneca vaktsiini.

Eesti riik on siiani kindlustanud oma kodanikele tasuta vaktsineerimise. Kuid kui jääb püsima korraldus, kus inimene endale vaktsiini valida ei saa, siis väga paljud keelduvad ennast vaktsineerimast. Seda teen ka mina kui riskigruppi kuuluv patsient.