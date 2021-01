Viimaste tormiliste poliitiliste sündmuste järeldus, ilma liigsete emotsioonideta: opositsiooni kukkumine ja praegune erakonna reiting on õiglased, viimane hetk on mõelda, mis läheb erakonnal valesti ja kuidas edasi. Et vastata erakonnakaaslaste ja valijate ootusele, tuleb tõdeda – Isamaa juhtladvik vajab värskendust. Ma ei ole seejuures üldse pessimistlik.