Arvamus

Urmo Soonvald: Toomas Annuse 500 000 arvele jäävast eurost ehk Kus on riigiettevõtete ja Eestis tegutsevate välisfirmade sponsorlus?

Toomas Annuse eilne avaldus, et loobub ERRis ilmunud dopingulugude tõttu Eesti spordi toetamisest, on kahtlemata kahetsusväärne. Kokku on segatud isiklikud emotsioonid minevikust ja olevikust ning võimalus kõigile koht kätte näidata. Loodame, et ta emotsioon raugeb ja toetused taastuvad.

Urmo Soonvald peatoimetaja 5