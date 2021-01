Arvamus

Mart Luik Viktoria Ladõnskaja-Kubitsale: tervitusi teisest ilmast!

Täna kirjutas Isamaa erakonna liige, partei peajoonega mitut puhku vastuollu astunud rahvasaadik Viktoria Ladõnskaja-Kubits Eesti Päevalehes, et Isamaa vajab hädasti uut juhti. Partei on opositsioonis, reitingud madalad, ning ehkki parteijuht Helir-Valdor Seederit tuleb tänada valimislubaduste elluviimise eest, on tulevikuks valmistudes vaja uut liidrit. Isamaalane Mart Luik sellega ei nõustu.

Mart Luik Isamaa erakonna eestseisuse liige 47