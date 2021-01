Rasmus Pruus: 5G mõju tervisele – valeinfo ja tegelikkus

Täna ütleb meile teadus- ja tõenduspõhine lähenemine, et kui neid ei ületata, siis ei ole alust eeldada, et kiirgus tervisele kahju teeb, olgu tegemist 1G või 5G tehnoloogiaga. Rahustavalt võiks mõjuda ka teadmine, et tavalises elukeskkonnas jäävad elektromagnetväljade tasemed reeglina sadu, tuhandeid või isegi rohkem kordi madalamaks kui rahvusvaheliselt kehtestatud piirväärtused nõuavad.

On teada, et 5G toob kaasa palju rohkem antenne ja saatjaid. Seega võiks talupojamõistus justkui öelda, et mida rohkem kiirgusallikaid, seda rohkem kiirgust ja suurem terviserisk. Tegelikult on võimalus, et mingis osas see terviserisk hoopis väheneb.