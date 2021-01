DocPoint Tallinna filmides on kunstilist vabadust ja julget katsetamist küllaga, joonistub välja tugevate lugude ja tegelastega programm. Fookuses on inimeseks olemise ajatu teema, samuti identiteet ja autentsus. Kus on vabaduse piirid (olgu see siis riiklik, religioosne või isiklik)? Välismaiste filmitegijate loomingu hulgas jõuab ekraanile kuus uut Eesti dokki.