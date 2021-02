PÄEVA TEEMA | Oudekki Loone Reinsalu sanktsiooniüleskutsest: rassistlik ja rumal. Sama hästi võiks karistada Prantsusmaad

Väide, et Venemaa mõistab üksnes jõudu, on rassistlik ja rumal. Rassistlik, sest see sisaldab vaikivat eeldust, et Venemaast läänes ei mõisteta ainult jõudu ning seega, läänes elavad mingid põhimõtteliselt teistsugused inimesed kui Venemaal. Rumal, sest kui Venemaa mõistaks üksnes jõudu, siis see tähendaks, et riik, millel ei ole jõudu, ei suuda Venemaad mitte mingil moel mõjutada.

Eestlastele tähendab see muidugi kõige viletsamat stsenaariumit üldse: