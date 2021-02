PÄEVA TEEMA | Eiki Berg: sanktsioonid Venemaa vastu aitaksid ennekõike Putinit

Urmas Reinsalu kutsub üles jõulisemalt Venemaad karistama. Kas see toimiks?

Navalnõiga seotu on mõistagi kahetsusväärne. Samal ajal meetodid, millega Venemaal opositsiooni kiusatakse, pole midagi uudset. Alati on õigustatud küsimus, miks nüüd räägitakse sanktsioonidest ja miks seda varem pole tehtud. Navalnõid on ka varem õigustamatult kinni peetud ja Venemaa poliitiline režiim on ju ikka endine.

Kas nüüd on aeg küps režiimisiirdeks? Mäletate, kui pikka iga ennustati augustis Aljaksandr Lukašenkale ?