JUHTKIRI | Vene kaart tükib ise päevakorda

Venemaal on praegu säärane olukord, et siinpool piiri ei peagi Vene kaarti välja tõmbama – see tükib ise Eesti välispoliitika päevakorda, nagu mullu sügisel Valgevene. Juba kaks nädalavahetust on Vene opositsioonijuhi Aleksei Navalnõi toetajad idanaabri linnades enneolematu julgusega Vladimir Putini vastu meelt avaldanud ja too meeleavaldajaid üha suurema julmusega nuhelda lasknud.