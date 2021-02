ERISAADE | Kas teie teate, milline kohvik võib praegu üldse lahti olla? Riik vaikib jonnakalt

Eesti peakokkade ühenduse tegevjuht Helen Vihtol sõnas, et küllap oleksid reeglid arusaadavad, kui kuskilt oleks võimalik küsida, mida üks või teine asi täpselt tähendab või kuidas seda rakendada. Nii näiteks muutub olemuselt mõistlik nõue, et kuni kuus inimest lauas ja siis kaks meetrit vahet, väiksema koha puhul suhteliselt võimtuks järgida.

„Seesama pisike kohvik, kus võib-olla ongi kokku 10-15 kohta, kuidas sa seda rakendad?" küsib Vihtol. „Siis peaks justkui kinni panema? Aga siis küsitakse, et panite vabatahtlikult kinni, me ju laseme sul lahti olla. Vastutust võtta keegi ei julge või nad ei oska või ei saa."

Samal ajal järgib riik rangelt bürokraatiat. Need, kes tahavad saada toetusi, peavad olema märkinud oma tegevusalas esimesele kohale „toitlustus". Need aga, kellel see mis iganes põhjusel esimesel kohal pole, jäävadki toetusest lihtsalt ilma.