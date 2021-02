Sellele stseenile sattusin tunnistajaks paar nädalat tagasi. Vahepeal on hanged vaid kasvanud ja koos sellega ka linnaisade hoolimatus, mille täiuslikumaks kehastuseks on abilinnapea Klandorf ja mille all peamisteks kannatajateks naised.

Klandorfi soovitus lumme kinni jäänud käimisraamiga vanaprouale, et sõitku taksoga, on vaid Tallinna valitsejate tegevuse sõnastamine. Teod on sellest sõnumist kantud juba ammu.